林智勝曾是家扶自立青年 鼓勵弱勢兒少勇敢逐夢

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（中央社實習記者顏翊昕、記者陳清芳台北29日電）自立青年的「學長」林智勝，小時候曾受家扶基金會幫助，如今是中職全壘打紀錄保持人。今天他為家扶公益勸募助學金，鼓勵家扶的孩子，把握機會，勇於逐夢。

家扶基金會今天上午舉辦「無窮世代」助學記者會。根據家扶調查，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與通貨膨脹影響，來自社會各界的急難救助與扶幼賀源雙雙下滑，家扶截至8月下旬有新台幣1億5000萬元的學習資源需求，其中6000萬的缺口待填補。

林智勝目前效力味全龍隊，是中華職棒全壘打紀錄保持者，截至8月21日差3轟達成300轟里程碑，今天以家扶自立青年的「學長」身分出席。他說，自己在國小到高中曾是家扶基金會的扶助對象，現在有能力可以回饋，因此有機會都會帶家扶的孩子去看比賽。

他並說，想告訴家扶的孩子「只要你往前走，不要放棄任何一個機會，能夠把握住的話，我想信運氣會站在你這邊。」盼讓更多弱勢家庭的孩子勇於逐夢。

家扶調查，近9成家庭經濟受疫情影響，今年家扶的扶助對象有超過1萬2000人確診。基金會執行長周大堯指出，許多弱勢家庭經濟受到打擊，開學在即，又為了孩子的學費煩惱，很感謝元大金控率先資助1000萬元。

元大金控總經理翁健表示，秉持取之於社會、用之於社會的精神，盼能拋磚引玉讓更多企業共襄盛舉，一起協助公益團體。（編輯：陳清芳）1110829