更多編輯台推薦新聞：
中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事
文化

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事

影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日
運動

影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

醫百科技開發手術導航 臨床驗證可降低98%人為風險

2022/8/29 15:19（8/29 15:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
醫百科技董事長黃大可（圖）為執業多年牙醫師，40歲後投入手術導航產品開發，以精準3D光學定位結合專業醫學軟體為核心技術，研發製造手術導航系統與腦神經外科手術機械手臂。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月29日
醫百科技董事長黃大可（圖）為執業多年牙醫師，40歲後投入手術導航產品開發，以精準3D光學定位結合專業醫學軟體為核心技術，研發製造手術導航系統與腦神經外科手術機械手臂。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄29日電）醫百科技與醫療院所合作，開發出3款國產手術導航及腦神經外科手術機械手臂系統，可用於牙科、外科手術，臨床驗證可有效輔助醫師降低98%人為錯誤及節省30%手術時間。

醫百科技成立於2007年，董事長黃大可為執業多年牙醫師，40歲後投入手術導航產品開發，經官學研單位共同輔導，成功外銷希臘、土耳其等歐洲國家。近年再透過高雄市政府經發局聯手金屬中心輔導，媒合相關零組件與資訊廠商，提升精準度達臨床要求，促成與醫療院所合作開發更多手術導航解決方案。

黃大可說明，醫百科技以精準的3D光學定位結合專業醫學軟體為核心技術，自主研發及製造等3款牙科及外科手術導航系統，以及腦神經外科手術機械手臂，協助臨床醫師準確、安全完成微創手術，有效降低98%人為錯誤及減少30%手術時間，盼從教育、培訓到臨床，全面提升醫療品質與安全，創造領先、良好的醫療環境。

醫百科技目前已與台大、北醫、高醫等與國內頂尖醫療院所合作，推出牙科手術導航系統「IRIS（麗植）」，輔助牙醫師避開神經、鼻竇等危險區，不需翻開牙齦即可執行微創植牙手術。

另用於外科手術的「RETINA（雷帝納）」結合3D電腦斷層與核磁共振造影等醫學影像，協助醫師精準定位患處，並即時於軟體上呈現手術器械位置，輔助醫師進行神經外科、顱顏外科、耳鼻喉科、整形外科或口腔顎面外科等微創手術。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

最新上市的「EPROB（醫擘）」機械手臂立體定位輔助手術系統，專注腦神經外科微創手術，搭配AI人工智慧科技，快速判斷患者顱內出血以及出血類型，協助醫師精準定位手術點。

高雄市政府經發局長廖泰翔今天透過新聞稿表示，市長陳其邁上任後積極推動產業轉型，經發局長期與金屬中心配合，輔導在地業者導入智慧科技，近年更以「智慧醫療」、「精準醫療」為主軸，媒合相關業者並導入創新技術，協助醫療器材廠商開發符合臨床醫療需求的解決方案，提升在地產業競爭力。（編輯：黃世雅）1110829

陳其邁
全國鹹酥雞嘉年華2天湧7萬人次 店家忙到手抽筋 解決管線老舊、供水不足 旗津第2條過港送水管通水
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族