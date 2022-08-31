台鐵首座車站內教保中心揭牌 讓員工安心生養

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台鐵配合政府0到6歲國家一起養政策，在台北車站設置全台首座車站內的教保中心，31日舉行揭牌儀式，交通部長王國材（後中）出席，期許小朋友無憂無慮、健康長大。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月31日

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）台鐵配合政府0到6歲國家一起養政策，在台北車站設置全台首座車站內的教保中心，今天舉行揭牌儀式，希望讓員工安心生養、樂於工作。

台鐵表示，為響應政府推動公共化托育設施，歷時1年多的規劃及籌備，在台灣鐵路工會、台鐵職福會及各單位協力積極推動下，台北車站職場互助教保服務中心於8月11日向台北市政府教育局取得設立許可，15日開始提供教保服務，今天舉行啟用典禮，是台鐵全台首座建置於車站內的教保中心，具三鐵共構的交通優勢，便利家長接送小孩。

台鐵指出，今年還將於宜蘭設置另一處教保中心，強化員工對台鐵的認同感，希望友善的職場環境，能讓員工安心生養、樂於工作。

交通部長王國材與台鐵局長杜微今天共同主持台北車站教保中心揭牌儀式，小朋友於教保員陪同下，揹著台鐵藍皮解憂號小書包開心出席，王國材和杜微也獻上祝福，期許小朋友無憂無慮、健康長大。

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台北車站教保中心占地139.35坪，有2間室內活動室，另於入口提供室內遊戲室，還有專為小朋友設計的課桌椅、教具、遊戲玩具、幼兒專用廁所、配膳室，設備一應俱全，另顧及幼兒安全，設有防撞墊，窗簾、地毯皆有防焰標示，還有紫外線殺菌燈及垂直式救助袋，並門禁安全管理。

台鐵表示，台北車站教保中心是委託非營利法人「社團法人台灣兒童教育發展協會」辦理，收托2至6歲幼兒共60名，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月新台幣2000元，以台鐵、與台鐵簽訂聯合提供教保服務契約機關員工子女、孫子女為優先申請對象，餘額將對外開放。（編輯：張雅淨）1110831