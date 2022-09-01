2歲女童染出血性大腸桿菌 全台最小病例

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部疾管署今天下午公布，國內出現今年第2例腸道出血性大腸桿菌感染症個案，為中部1名2歲女童，是目前國內年紀最小病例，與日前中部9歲女童個案血清不同，研判非群聚事件。

疾管署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪說，國內新增1例腸道出血性大腸桿菌感染症個案，為中部2歲女童，曾於8月中旬至北部旅遊，據其母所述，個案旅程間未接觸動物，8月22日開始有發燒、腹瀉、嘔吐症狀，就醫後因再出現嚴重水瀉，8月24日再次就醫收治住院，經檢驗後確診。

莊人祥說，個案症狀已緩解出院，將再複採追蹤健康狀況。衛生單位已匡列相關接觸者共13人，均無疑似症狀且採檢結果皆為陰性，相關疫調及防治工作持續進行中。今天公布確診個案病與日前確診中部9歲女童居住縣市不同，原體血清型也不一樣，研判不是一起群聚事件。

今天這例女童是國內第4例個案，均為本土病例。台灣自1999年將「腸道出血性大腸桿菌感染症」納入第3類法定傳染病，2004年修正公布傳染病防治法，將此疾病修正為第2類傳染病；前3例為2001年8月確診外籍未滿10歲男童、2019年4月確診南部20多歲男性及今年8月24日公布中部9歲女童。

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針對今年連續出現2例個案，莊人祥說，根據過去10年統計分析，2013年全年通報數據最高，共計18例，今年短短8個月就已經通報13例，其中2例確診，可能與醫師警覺性比較高有關，通報數上升真正原因仍待釐清，將繼續積極監控疫情走向。

出血性大腸桿菌屬於嚴重的大腸桿菌感染，可能造成小孩子溶血性尿毒症候群、成人腎衰竭，莊人祥說，預防出血性大腸桿菌感染症應注意飲食及飲水衛生，保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理乳品、果汁或生菜沙拉；用餐前、上完廁所或接觸動物後，應用肥皂洗手。（編輯：陳政偉）1110901