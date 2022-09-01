2期水稻收入保險投保期延長 至9/16截止

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）農委會今天表示，6月辦理2期作水稻收入保險，迄今已投保5.9萬件、投保面積超過4萬公頃；顧及農忙尚有農民還沒到在地農會投保，投保期間延至9月16日止，提醒農民把握期限。

農委會農金局發布新聞說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」為全面納保，只要是實際從事稻作的農民均須投保，保險費由農委會全額補助，理賠基準為各鄉（鎮、市、區）產量減產超過2成，每公頃可獲理賠新台幣1.8萬元。

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「加強型」保險部分，則提供沒有申報公糧的農民自由選擇加保，只要低於基準產量5%（2期作為10%）以上，即可啟動理賠，農委會補助1/2保險費，部分縣市政府加碼提供補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效。

農金局統計，今年1期作起正式開辦水稻收入保險，獲農民支持，投保件數達19.2萬件、投保面積13萬公頃，投保率達84%；部分地區因稻穗感染稻熱病，影響水稻收成產量，計理賠3.86億元，已陸續撥入農民帳戶，可有效填補營農損失。（編輯：陳政偉）1110901