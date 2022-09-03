獎勵原住民學術類專門人才 盼深耕專業領域

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（中央社記者張雄風台北3日電）原民會今天舉辦專門人才學術類頒獎，今年共1472人獲獎、總獎金逾新台幣2774萬元；原民會表示，盼讓更多人投入族語傳習行列，促使各類專業領域高階人才持續深耕專業領域。

原住民族委員會今天於台北圓山大飯店舉辦「111年度原住民族專門人才學術類頒獎典禮」。

原民會今天發布新聞稿表示，原住民族專門人才獎勵包括深造教育、學術專門著作、專利、專業考試及體育傑出人才等5大類獎項，今年共有1472人獲獎，頒發獎勵金總額達2774萬餘元。

原民會進一步說明，本屆除了新增「取得族語認證」通過優級、高級者，分別核發3萬元及2萬元獎勵金外，也將「博士畢業」獎勵金從8萬元提高至12萬元，希望鼓勵更多原住民族語言人才一同投入族語傳習行列，促使各類專業領域高階人才持續深耕專業領域。

原民會說，昨天也有8場次主題論壇，讓各類獲獎人進行學術分享及交流，其中更有2場次、共3名論壇發表人以「全程族語」進行發表。

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發表人之一、排灣族劉凱勛表示，在上大學前完全不會排灣族語，經過多年努力學習，最終通過族語高級認證，他也從說族語中，找到自我認同；發表人陳天斯則以東排灣語講述專業學術期刊論文，內容不乏許多專業及新創詞，顯見其深厚的族語能力。

另一名考取博士的太魯閣族Awi Yudaw以太魯閣語分享備考期間如何兼顧工作、讀書及家庭的心得，也以「機會永遠是給準備好的人」勉勵年輕族人。（編輯：陳政偉）1110903