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北市動物園丹頂鶴寶寶 命名票選9/9起跑

2022/9/5 13:24（9/5 13:36 更新）
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移居台北市立動物園11年的丹頂鶴KIKA和BIG日前成功孵出第一隻雛鳥，動物園9日起將舉辦新生寶寶命名票選活動。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年9月5日
移居台北市立動物園11年的丹頂鶴KIKA和BIG日前成功孵出第一隻雛鳥，動物園9日起將舉辦新生寶寶命名票選活動。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年9月5日
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）移居台北市立動物園11年的丹頂鶴KIKA和BIG日前成功孵出第1隻雛鳥，動物園表示，9日起舉辦新生寶寶命名票選活動，選項包含「哩鶴」、「KANO」等，邀民眾透過網路、實體參與。

中秋連假即將登場，台北市立動物園今天發布新聞稿表示，9日當天將在大門廣場舉辦「啾揪鶴中秋」中秋節暨感恩晚會活動，並延後打烊時間至晚間9時。

動物園介紹，活動內容包含親子律動體操、特技舞台劇演出、舞蹈表演等，下午4時起還有親子同樂園遊會駐站解說互動遊戲、刻柚燈活動，歡迎民眾一起參與，新台幣30元的星光票價就能體驗夜晚動物園。

動物園表示，9日起至16日還有新生丹頂鶴寶寶命名票選，候選名字包含「哩鶴」（你好），由運送Big和Kika來台的長榮航空提供；「佳鶴」（真好），由參與認養丹頂鶴的台灣佳能資訊提供；「六花（雌）」或「大希（雄）」，由日本北海道釧路市阿寒國際鶴類中心提供；還有園內照養團隊提供的「KANO」。

動物園說明，投票方式包含實體及網路，詳細辦法將擇日公布，參與民眾還能參加抽獎，有機會把限量精美文宣品帶回家。（編輯：方沛清）1110905

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