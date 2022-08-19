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世界紅毛猩猩日 北市人工哺育寶寶喜迎雙滿月

2022/8/19 20:47
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）今天是世界紅毛猩猩日，北市動物園人工哺育的紅毛猩猩寶寶「秀彩」發育良好、喜迎「雙滿月」，還會環抱著保育員特別準備的「媽媽娃娃」睡覺。

台北市立動物園新聞稿表示，今天是世界紅毛猩猩日，動物園在今年6月初，迎來新生紅毛猩猩寶寶。

動物園說，生活在保育研究中心的紅毛猩猩「可秀」，6月6日凌晨生產過程發生植入性胎盤症狀，幸虧在一旁守護的保育員及獸醫師們及時發現並緊急介入醫療，順利生下寶寶「秀彩」。

保育員表示，母女倆身體狀況穩定，但為確保安全，經研議後決定將「秀彩」先交由保育員人工哺育。

動物園說，「秀彩」轉眼2個月大，體重已有2.5公斤，由照養團隊輪班照顧，從最開始每4小時、一天共6次餵奶，到現在一天4餐就能吃飽喝足。

吃飽後，「秀彩」乖巧地任由保育員替換尿布、檢查身體狀況，絲毫不害怕周圍人的接觸，一切處理完畢後，再舒服地躺回布置了毛毯及棉被的保暖箱中，環抱著保育員特別買來的「媽媽娃娃」安穩睡去。

這並非動物園第一次人工哺育紅毛猩猩，動物園指出，過去由於媽媽育幼經驗不足、或是寶寶體弱無法吸吮母乳等原因，紅毛猩猩「妞莉」和「乙森」出生後也同樣由保育員接手照養，待1歲左右能夠獨立生活後再重回群體。

為了模擬野外紅毛猩猩媽媽在前3個月行動時會單手懷抱寶寶，保育員在執行其他工作時，祭出自家用的嬰兒背帶，將「秀彩」牢牢安在胸前，輪到送餐給媽媽「可秀」時，也會特意留時間給母女倆隔網互動、熟悉彼此氣息。

動物園表示，紅毛猩猩不論在外表、智力和情感表現都相當接近人類，與保育員互動中也能觀察到紅毛猩猩各自的性格特質；在執行醫療訓練時，紅毛猩猩不僅是單純聽從指令並反射動作，甚至有可能理解含意並雙向溝通。（編輯：郭諭儒）1110819

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