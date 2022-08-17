北市動物園大巨嘴鳥成功繁殖 寶寶開眼將練飛

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台北市立動物園17日表示，住在穿山甲館的大巨嘴鳥夫妻「貝貝」（圖）與「歪歪」首度孵出雛鳥，也是園內第一隻成功孵化的大巨嘴鳥。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年8月17日

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市立動物園又有新成員報到，在園方祭出3大改善作為後，住在穿山甲館的大巨嘴鳥夫妻首度孵出雛鳥，寶寶在兩鳥密切呵護下健康長大，已經開眼、站立，即將離巢學習飛翔。

台北市立動物園今天發布新聞稿宣布好消息，大巨嘴鳥夫妻「貝貝」與「歪歪」在7月1日首度孵出一隻雛鳥，這也是園內第一隻成功孵化的大巨嘴鳥。

動物園說明，「貝貝」與「歪歪」以前有過繁殖紀錄，但都沒有孵化成功，照養團隊為此參考國外的經驗，改用L型巢箱避免親鳥進出時踩裂鳥蛋、提供質地較軟的合板讓親鳥親自築巢、增加蛋白質攝取，3管齊下，終於讓牠們成功孵化下一代。

動物園表示，「貝貝」與「歪歪」非常護子，寶寶還在蛋裡的時候就常常搶著孵，後來保育員透過監視器還會發現夫妻倆在狹小的巢箱內排隊搶著反芻餵食，當保育員接近巢箱時更會發出叫聲並做出驅趕的動作。

動物園進一步表示，遊客隔著玻璃窗觀察時，可能會發現夫妻倆飛到窗前對視，但這並不是牠們對遊客好奇或示好，而是在提防是否有入侵者威脅雛鳥。

動物園提醒，寶寶破殼已1.5個月，開始長出羽管、嘗試站立並開眼，預計近期就會準備踏出巢箱，練習飛翔探索世界，請遊客觀察時不要發出噪音，更不要用手拍打玻璃。（編輯：張銘坤）1110817