歡慶父親節 壽山動物園公開「動物爸爸」暖男行為

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高雄壽山動物園保育員陳永仁會用鬃刷替紅毛猩猩「咪咪」順毛，確認咪咪的身體是否健康，將動物當孩子般細心呵護。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）今年父親節，壽山動物園貼身觀察園區11名男性保育員，像「動物爸爸」般幫白犀牛抓癢、替紅毛猩猩順毛，各種暖男行為，將動物當孩子般細心呵護、關注健康，愛護之情溢於言表。

壽山動物園今天透過新聞稿指出，目前園區共有11名男性保育員，分別照養白犀牛、紅毛猩猩、狐獴、非洲象等動物，每年365天持續不間斷提供動物寶貝最佳照養環境，關心牠們的用餐情形及健康狀況。

今年父親節，壽山動物園特別深入動物家中，觀察這幾名「動物爸爸」與寶貝的相處情形。因為動物無法用言語溝通，保育員常會藉著近距離互動，觀察動物身體的各處狀況，避免延誤黃金治療時間。

例如身形魁梧的保育員白博元透過幫白犀牛「犀奇」抓癢機會，檢視牠臉部及犀牛角是否無恙；室友「寶寶」也乖乖排隊，抓到癢處還會瞇眼。話題女王紅毛猩猩「咪咪」在鏡頭前總是容光煥發，是因保育員陳永仁會用鬃刷順毛，並藉此確認身體是否健康，還會採集新鮮構樹葉幫咪咪加菜，呵護備至讓人稱羨。

狐獴家族搶食保育員陳裕琪手中麵包蟲的模樣讓人目瞪口呆；蘇卡達象龜專心享食，讓保育員丁建銘得以輕撫；反觀河馬「香香」喜歡在水中排便，因此保育員每週都要刷洗河馬池及清掃房間內的排泄物，維持乾淨；非洲象「阿里」只要聽到保育員林裕強的腳步聲，就會主動親近討玩，讓保育員無法專心擔任鏟屎官。

其中園內最資深保育員李昭明擁有超過30年資歷，看著法拉貝拉迷你馬用餐，眼神流露滿滿的愛；保育員劉家宏不僅剃羊駝毛技術精湛，還會每日藉近距離餵食觀察梅花鹿狀況；保育員林晏民除了幫非洲獅「小乖」進行動物訓練，還會餵玉米給最不怕生的冠豪豬；保育員蔡昇翰與單峰駱駝「強強」也互動密切。

壽山動物園指出，除了直接照養動物的保育員，還有在飼料倉庫及收容中心服務工作的人員，也以他們獨有的父愛持續照料動物寶貝，在父親節這天，園方也獻上對他們的感謝。（編輯：張雅淨）1110808

高雄壽山動物園非洲象「阿里」與保育員林裕強互動親密，阿里只要聽到保育員的腳步聲，就會主動親近討玩，讓保育員無法專心擔任鏟屎官。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月8日

高雄壽山動物園保育員李昭明擁有超過30年資歷，是園內最資深保育員，看著法拉貝拉迷你馬用餐，眼神流露滿滿的愛。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月8日

高雄壽山動物園身型魁梧的保育員白博元透過幫白犀牛「犀奇」捉癢機會，檢視牠臉部及犀牛角是否無恙，捉到癢處犀奇還會瞇眼享受。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月8日