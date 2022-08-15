「獴」混過關好難 北市動物園曝家族潛規則

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台北市立動物園的狐獴家族充滿活力又可愛，互動時常成為遊客焦點，但群體生活潛規則多，落單個體不易融入，有時需要園方出手幫忙。（動物園提供） 中央社記者陳怡璇傳真 111年8月15日

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）北市動物園狐獴家族互動常成為遊客注目焦點，動物園表示，狐獴為確保自己族群的領地與資源，有嚴格且排外的守則，園方也會安排落單的個體混群、展現自然生活型態。

台北市立動物園發新聞稿表示，兒童動物區的狐獴家族充滿活力又可愛的互動，常吸引遊客停下腳步觀察、拍照，但要維持這樣溫馨團結的家族其實很不容易，除了狐獴們要好好遵守群體生活潛規則外，保育員也要努力協調來維護。

動物園指出，目前動物園內的狐獴群體有10群以上，每群的狐獴數量從8隻的大家族到2隻的小團體都有。族群中大多是有血緣關係的家族成員，為了展現狐獴自然的生活型態，園方也會安排落單的個體混群。

動物園表示，每個狐獴群體中，會有一公一母為首領，只有首領有繁衍後代的權力。在家族內若是沒有尊重首領，過度搶食使體重變得太重、偷偷繁衍等，讓首領感受到篡位危機的狐獴會被首領威嚇、甚至可能會被家族驅離。

動物園舉例，曾經有公狐獴首領「出門」讓獸醫看診，卻有覬覦首領地位的公狐獴趁機篡位，挑釁首領而大打出手，保育員考量動物安全與族群的平衡，趕緊將試圖奪權的狐獴隔離出來，才維持了原家族的和平。之後保育員經謹慎評估與觀察，才將落單的狐獴混入願意接納牠的其他群體中。

動物園指出，狐獴這樣互助分工又團結的群體，為確保自己族群的領地與資源，有相對排外且嚴格的共同生活守則。較多成員的狐獴群體能建構較健全的分工與社交行為，可以增加每隻狐獴的行為多樣性，同時大家族也能減輕各種干擾造成的壓力。

此外，曾經有啟動人工哺育的狐獴寶寶，因為身上味道不一樣而被原本家族排斥。這種情況下，保育員會在被驅逐的個體身上塗抹沾染狐獴媽媽腺體氣味的墊料，使個體聞起來不那麼突兀，且狐獴家族對寶寶較寬容，很快便成功融入家族。（編輯：張銘坤）1110815