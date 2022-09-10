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壽山動物園過中秋 老餅店模具做動物版月餅

2022/9/10 11:08（9/10 11:57 更新）
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適逢中秋佳節，壽山動物園為動物準備柚子，並跟老字號餅店借用模具自製栗子和地瓜內餡的月餅，紅毛猩猩「咪咪」拿著樹葉餐盤，好奇端詳月餅。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月10日
適逢中秋佳節，壽山動物園為動物準備柚子，並跟老字號餅店借用模具自製栗子和地瓜內餡的月餅，紅毛猩猩「咪咪」拿著樹葉餐盤，好奇端詳月餅。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月10日
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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄老字號餅店「不二緻果」出借店內木製模具給壽山動物園，製作動物版月餅，讓動物們享用應景大餐。黑猩猩「莉忠」發現地瓜月餅和紅柚中秋宴，開心到差點「翻桌」。

適逢中秋佳節，壽山動物園與1938年在高雄創立、超過一甲子的糕餅店「不二緻果」，借用店內壓箱木製模具，由從未做過月餅的園方人員，歷經腦力激盪及多次實驗改良，使用黑糖饅頭做成餅皮、鑲入地瓜泥或栗子內餡，壓敲模具印出美麗圖案，成功做出動物可食月餅，並用園區樹葉盛盤，搭配紅柚上桌送到動物面前。

個性急躁的黑猩猩「莉忠」，看到房間內的紫心地瓜月餅和紅柚立刻飛撲吊床，月餅和紅柚瞬間彈開讓現場工作人員發出一陣驚呼；之後莉忠若無其事地大啖應景食物，差點將柚子皮也一起啃。

紅毛猩猩「咪咪」則一手拿著樹葉餐盤、一手握住月餅細細品嚐，展現優雅氣質。非洲象「阿里」使用長鼻子將月餅送入嘴中，二趾樹懶由保育員餵食剝好的柚子，折衷鸚鵡「蘇打綠」及灰鸚鵡「小灰」也各自享用園方剝好的柚子，台灣黑熊「瑪莉」更大口享用中秋大餐，讓園區充滿中秋氣氛。

正進行成立44年來最大規模整建的壽山動物園今天新聞稿指出，為了讓民眾在開園後能用有形商品典藏遊園美好回憶，不二緻果董事長及總經理，帶領員工用手心的溫度揉出對動物園的思念，製作聯名商品，並在包裝上露出壽山動物園開園主視覺圖案，未來將在園區及門市販售。（編輯：郭諭儒）1110910

適逢中秋佳節，高雄市壽山動物園為動物準備柚子、自製月餅等中秋大餐，保育員餵柚子給二趾樹懶食用。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月10日
適逢中秋佳節，高雄市壽山動物園為動物準備柚子、自製月餅等中秋大餐，保育員餵柚子給二趾樹懶食用。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月10日
高雄老字號餅店「不二緻果」出借店內壓箱木製模具給壽山動物園製作動物版月餅，並準備柚子，讓動物們也能享用應景中秋餐，黑猩猩「美珍」大快朵頤。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月10日
高雄老字號餅店「不二緻果」出借店內壓箱木製模具給壽山動物園製作動物版月餅，並準備柚子，讓動物們也能享用應景中秋餐，黑猩猩「美珍」大快朵頤。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月10日
（圖取自facebook.com/ShouShanZoo）
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（圖取自facebook.com/ShouShanZoo）
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