奉獻埔里醫療 徐賓諾獲暨大名譽博士：很愛台灣

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）埔里人稱呼「阿公」的徐賓諾照料鄉親健康近一甲子，雖已回到家鄉挪威，暨大為感謝他的醫療奉獻，頒授名譽博士學位並親送。徐賓諾表示，他很愛台灣，謝謝大家還記得他。

飛越8000多公里距離，國立暨南國際大學、埔里基督教醫院組團，昨天親送名譽管理學博士學位證書到挪威，給高齡99歲、曾奉獻台灣醫療一甲子的埔基醫院挪威協力差會宣教士徐賓諾（Bjarne Gislefoss），徐賓諾用中文說，謝謝大家，雖然2006年回到挪威，但他仍很愛台灣，經過這麼多年，謝謝大家還記得他。

埔里基督教醫院今天透過訊息表示，徐賓諾參與台灣醫療超過半世紀，無私將自己奉獻給台灣這塊土地，對貧病弱勢族群的關愛，遍及痲瘋療養院、孤兒院、肺結核療養院、小兒麻痺之家及原住民部落，無怨無悔將關懷與溫暖帶給需要照顧的人，奉獻畢生精力，獲國內外許多重要獎項肯定，2002年獲頒發外僑永久居留證。

位在埔里鎮的暨南國際大學，為感謝徐賓諾對埔里鎮、山地原鄉關懷與付出，一致共識以名譽博士學位表彰徐賓諾的貢獻。埔基醫院獲知暨南大學有意頒發學位後，直覺認為：「徐賓諾阿公不會願意，因為宣教士強調服侍善工精神，對世俗名利毫不在意，甚至排斥。」

但暨南大學並未放棄，請埔基醫院遠在挪威的聯絡人向徐賓諾面報此事，徐賓諾聽完只問：「接受此名譽博士學位，是否對埔基有幫助？如果有，我就接受。」獲得答應後，暨南大學校長武東星立即召開審查會議，出席委員經討論後全票通過，成為暨大創校至今首名管理學名譽博士，也是校史首名醫護人員獲名譽博士。

武東星說，徐賓諾1950年代來到台灣，加入基督教山地中心診所後，在埔里鎮展開醫療、傳道生涯，更在埔里小鎮落地生根、結婚成家，而埔基醫院也從早期為原住民免費醫治的小診所，如今成為區域教學醫院，能有今天規模不可忘記早年宣教士埋下服侍善工的種子。

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這次名譽博士學位頒授儀式，由埔基醫院和暨南大學共同派員，組團前往挪威向徐賓諾道賀，包含埔基醫院董事會、前院長黃蔚、趙文崇、院長蘇世強、牧師蕭錦鋒等人，暨大校長武東星因公忙未能前往，請校友總會理事長胡景淵、管理學院長陳建良等人代表。

根據埔里基督教醫院網站資料，1956年徐賓諾護理師到埔里參與山地醫療宣教工作，1963年與挪威籍美國醫師紀歐惠（Alfhild Jensen Gislefoss）結婚，1991年徐賓諾和紀歐惠獲挪威國家最高榮譽獎，1992年謝緯醫師和徐賓諾獲醫療奉獻獎，1996年徐賓諾、紀歐惠夫妻獲頒埔里榮譽鎮民，2002年與妻子同獲永久居留證，2010年紀歐惠離世。（編輯：郭諭儒）1110906