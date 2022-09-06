打卡新點 鷹揚墾丁景裝置藝術開展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社屏東縣6日電）配合每年秋天，「國慶鳥」灰面鵟鷹造訪恆春半島，墾丁國家公園管理處在大灣辦理「道法自然 鷹揚墾丁」地景裝置藝術展今天開展，盼民眾在賞鷹同時，深入體驗恆春的文化藝術。

每年秋天，恆春半島最大生態盛事之一就是迎接「國慶鳥」灰面鵟鷹的到來，當群鷹在墾丁天空翱翔之際，吸引許多喜好猛禽生態同好與遊客觀賞一年一度壯觀盛事。

墾管處長林文和出席開幕式表示，為了讓旅客有別以往方式體驗琅嶠鷹季活動，今年與恆春在地藝術工作者─王明堂團隊合作，以「鷹揚」的諧音「陰陽」為發想、引用老子道德經「人法地，地法天，天法道，道法自然」的奧義為地景藝術創作主題。

這個藝術創作設置在在墾丁大灣草坪，林文和表示，這代表恆春半島人文、生態與環境教育為主題的藝術作品，以遵循自然風調雨順概念，提供不同於以往的賞鷹經驗，讓來訪民眾除了拍照打卡，也能親近並了解自然，從而認識並學習到保護自然、環境永續重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在作品「鷹揚」現場可感受到鷹揚天際，可從不同角度來欣賞各種鷹姿。另外，也結合其他恆春半島生物作為作品靈感，象徵著定居於此的生物歡迎來自遠方的飛行朋友，並透過在地物產、植物等作為創作素材，透過藝術家之眼，將在地特色、環境教育等元素融合成動人地景藝術品。

在眾人眼前20隻鷹齊飛天際，墾管處說，象徵琅嶠鷹季系列活動啟動，也象徵帶動所有事物起飛。2022琅嶠鷹季「道法自然鷹揚墾丁」地景裝置藝術展活動展到10月31日。墾管處也提醒民眾參觀時不要攀爬、破壞、遠離煙火，以維護藝術品品質。（編輯：孫承武）1110906