核安28號演習 建立移動式海水供給泵是亮點

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（中央社記者洪學廣屏東縣6日電）台電核三廠今天表示，核安28號演習今天起進行一連2天實兵演練。因應311福島事故建立移動式海水供給泵，以及911飛機撞擊事件的火災撲救，是這次演習的兩大亮點。

台灣電力公司第三核能發電廠今天新聞稿表示，一連2天的核安28號演習實兵演練，自下午2時開始，今天演習過程逼真，各項演練順利完成；明天將演練軍警消動員，執行居民及遊客疏散，預定7日上午11時30分結束。

演習內容有三大區塊，包括嚴重天災引發複合式災變的事故救援，飛機迫降撞擊油槽引發大火的滅火，以及電廠遭受恐怖分子入侵的圍堵和防禦。因應311福島事故建立移動式海水供給泵，以及911飛機撞擊事件的火災撲救是演習兩大亮點。

新聞稿指出，演習模擬電廠因為重大天災，引發電力系統大規模喪失，電廠積極搶救建立移動式電源車，並設置移動式海水供給泵恢復安全系統可用，展現電廠救援設備多樣性。配合演習需求，演習過程仍保守模擬反應爐燃料受損，導致輻射物質外釋，需要進行人員疏散，以確保最嚴重事故情境，仍可維護附近居民及遊客安全。

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核三廠表示，福島事故因為長時間喪失海水冷卻，導致機組嚴重損壞。因此汲取教訓，設置移動式海水供給泵，以恢復柴油發電機的冷卻來提供可用的電源，並供給重要救援系統的長期冷卻，今天首次對外展示這套系統，是這次演習亮點。

另外，恐怖攻擊以及飛機撞擊核能電廠，也是民眾關心議題。演習模擬軍警消快速動員，撲滅火災及圍堵暴徒讓民眾安心。其他演練包括人員搶修設備遭受輻射傷害的救護，多種救援策略的設備列置，新聞撰寫及發佈，民眾諮詢及媒體假新聞澄清，也都納入廠內實兵演練演習項目。（編輯：孫承武）1110906