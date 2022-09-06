華航熱門航線第4季再增班次 12/1開航桃園至宿霧

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）中華航空積極為疫後旅運布局，華航今天表示，配合政府開放程度，機動調整客運班次，預計今年第4季熱門航線將比第3季增加更多班次，12月1日則正式開航桃園至宿霧。

華航台北分公司今天舉行記者會，公布第4季增加班次計劃，桃園至紐約目前沒有航班，10月4日起，恢復每週3班；桃園至峇里島10月9日起，每週從2班增至3班；桃園至維也納10月31起，從每週1班增至3班；桃園至法蘭克福10月從每週4班增至5班，11月1日起，增至每天1班。

另外，華航原本因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫停開航的桃園至宿霧定期航班，將於12月1日正式開航，每週4班；另桃園至清邁及桃園至峴港定期航班預計明年元月開航。

華航台灣地區處長兼台北分公司總經理李宜洲說，目前因仍有「3+4」的居家檢疫，加上每週5萬人上限總量管制，在旅行上還是有障礙，但華航天天都在準備，迎接即將復甦的商機。

李宜洲坦言，因防疫成本增加，航班供給還未回到疫情前水準，加上燃油成本不低，機票價位比疫情前高，以北美航線來說，大約貴了3成，但他相信隨著航班恢復，價錢就會跟著市場機制回到水平。

華航台北分公司也宣布自由行新產品，「華航機微酒」2.0進化版，2人以上即可成行，適用範圍遍及東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、首爾、新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡11個亞洲熱門航點。

另華航也與德航及德鐵合作，旅客除可取得華航與德航2段登機證外，也可選擇快速轉乘德鐵，直達德國13個主要城市，且華航提供德鐵全艙級單一價新台幣1000元，旅客開立機票後，就可上網報到並取得車票。

華航也與JR西日本聯手，推出「華航機票+JR西日本關西廣域鐵路周遊券」套票，享有新台幣600元至1600元優惠折扣。（編輯：陳政偉）1110906