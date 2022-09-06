更多編輯台推薦新聞：
影片／張育成大聯盟生涯最強一擊時速179公里 百安倒數M1
運動

影片／張育成大聯盟生涯最強一擊時速179公里 百安倒數M1

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

確保鳳梨釋迦果農權益 收入型保險投保延至9/16

2022/9/6 19:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會今天表示，7月18日推出的111年度釋迦收入保險，其中鳳梨釋迦已投保1103件、1414公頃，投保率達54%，顧及農忙未投保者，將投保期限延長至9月16日，提醒農民投保。

農委會農金局發布新聞說明，鳳梨釋迦主產區為台東縣，包含台東市、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉、鹿野鄉及關山鎮等地區，提醒這些產區的鳳梨釋迦果農把握時效，儘速前往當地農會投保。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農金局並說，111年度保單除回應農民的訴求精進內容外，也將鳳梨釋迦原有成本型及收入型2種型態保險整合為1張收入型保險，並提供保障程度95%、80%及70%等3種方案，供農民選擇。

關於保費部分，農金局說，除循例補助保險費50%（每公頃上限新台幣3萬元），考量鳳梨釋迦保障程度70%方案貼近農民種植成本，為避免農民自付保費較110年大幅增加，此方案的保費補助提高為70%，加上台東縣政府補助10%，可望減輕農民負擔。（編輯：陳政偉）1110906

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族