確保鳳梨釋迦果農權益 收入型保險投保延至9/16
2022/9/6 19:24
（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會今天表示，7月18日推出的111年度釋迦收入保險，其中鳳梨釋迦已投保1103件、1414公頃，投保率達54%，顧及農忙未投保者，將投保期限延長至9月16日，提醒農民投保。
農委會農金局發布新聞說明，鳳梨釋迦主產區為台東縣，包含台東市、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉、鹿野鄉及關山鎮等地區，提醒這些產區的鳳梨釋迦果農把握時效，儘速前往當地農會投保。
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農金局並說，111年度保單除回應農民的訴求精進內容外，也將鳳梨釋迦原有成本型及收入型2種型態保險整合為1張收入型保險，並提供保障程度95%、80%及70%等3種方案，供農民選擇。
關於保費部分，農金局說，除循例補助保險費50%（每公頃上限新台幣3萬元），考量鳳梨釋迦保障程度70%方案貼近農民種植成本，為避免農民自付保費較110年大幅增加，此方案的保費補助提高為70%，加上台東縣政府補助10%，可望減輕農民負擔。（編輯：陳政偉）1110906
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