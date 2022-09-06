提升支持力 兒福籲普設育兒設施、傾聽並同理

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）兒福聯盟今天發布「育兒期待與實況焦點團體報告」及「家長的理想教育、教養藍圖大調查」結果，建議政府普設育兒設施、多聽爸媽的話，社會以同理取代指責，以提升育兒支持力。

兒童福利聯盟基金會今天召開「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談活動，做出以上表示。

兒福聯盟董事長林志嘉指出，雖然政府提供多項經濟補助，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況。

會中並發布兒福聯盟「2022 育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」，結果發現台灣當前育兒環境有兩大困境，首先是「硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重」，例如親子車廂一票難求、餐廳廁所或男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。

其次是「社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力」，例如育兒家庭帶幼兒出門、用餐，如果孩子發生哭鬧，又遇到包容度較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭十分困窘和難熬。

會中也發布親子天下的「家長的理想教育、教養藍圖」大調查，此調查在7月間對至少有一個孩子的家長進行網路問卷調查，共回收1336份有效問卷，有3大發現。

首先是「維繫家庭幸福不容易，有了孩子更幸福」，66.84%的家長認為維繫家庭幸福是困難的，但也多達84.73%的家長認為有了小孩更幸福。且認同「小孩是幸福感來源」的家長，也對婚姻的幸福感較高。

其次「母親在婚姻、育兒中的幸福感比父親低」，包含回答「維繫家庭幸福不困難」、「有了小孩更幸福」、「若重來，願意結婚」、「若重來，願意生小孩」等問題，都是如此。

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再者，「社會育兒友善度，家長認為不及格」。給分從0到5，家長對於政府的催生政策給3.28分，所在的職場環境得分3.07分，社會民眾氛圍只有2.62分，後者低於及格3分。

最後，兒福聯盟根據以上兩份調查報告提出3點建議，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，訂定相關法規時應多邀請家長參與、廣納家長意見，並請社會大眾多點耐心、包容和支持，以打造友善育兒環境。（編輯：陳政偉）1110906