透抽透明骨骼刺穿腸道 老翁腹劇痛險危及生命

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）一名70多歲老翁因左下腹劇痛送急診，檢查出腹腔有氣體自腸胃道漏出，緊急手術發現透抽透明骨骼刺穿腸道；醫院今天提醒，腸胃道穿孔會危及生命，烹煮、進食應注意。

中秋節將至，海鮮是烤肉常見食材。南投縣一名70多歲老翁日前因左下腹劇痛，被送至衛福部南投醫院急診，醫師透過電腦斷層掃描檢查，發現腹腔內有氣體自腸胃道漏出，懷疑患者腸胃道穿孔，安排緊急手術，結果竟找出透抽體內的透明骨骼刺穿腸道。

南投醫院外科醫師許家榮今天透過新聞稿表示，患者小腸遭約3公分透明骨骼刺穿，破1個小洞，腸液從腸道漏出，造成廣泛性腹膜炎，經手術順利移除異物，並修補破裂腸子，目前患者狀況良好，在普通病房觀察。

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老翁後來得知小腸被透抽透明骨骼刺穿後，與家人推測可能是前幾天晚餐料理未將透抽處理乾淨，透明軟骨遺留一小節，讓老翁不慎吃下肚，許家榮提醒，若腸胃道穿孔未立即處理，會有感染風險，可能引發腹膜炎、敗血症，甚至休克，危及生命。

南投醫院表示，大部分民眾若不慎吞下異物，是可以順利排出，不過仍有少部分異物具危險性，診間常遇民眾誤食魚刺、雞骨頭等尖銳物，身體不適就醫，提醒長者、幼兒、咀嚼功能不佳者，進食應細嚼慢嚥，家屬料理、提供食物也應留意，避免發生誤吞意外。（編輯：陳仁華）1110907