大學教務主管會議 私大求生寄望數位學習、國際招生

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部近期召開退場審議會，逐步公布專案輔導學校名單；今天舉辦大學校院教務、校務經營主管聯席會議，義守大學校長陳振遠指出，私大人數可能「腰斬」，寄望國際招生、數位學習改善處境。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部召開退場審議會（以下簡稱退審會），昨天已公布第一波專輔名單共2校，高苑科技大學、大同技術學院；今天下午公布第2波名單，預計晚間公布第3波。

今天在南投縣召開的大學校院教務、校務經營主管聯席會議，各方對私校發展憂心忡忡。義守大學校長陳振遠以「後疫情時代大學教務及校務之因應策略」為題發表專題演講，認為在少子女化趨勢下，私大若不做出改變，大概人數都會「腰斬」。

陳振遠提出的解方包括境外招生，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情演變下，各國國境已逐步放寬，國際學生流動逐漸回到疫情前水準，私校須加強招收國際生，彌補本地招生不足。

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另外，陳振遠認為疫情加溫下，數位學習讓往日實體學習已成「回不去」的現象，連帶讓虛擬移動替代國際移動，大學可持續跨境合作、推動校園國際化，也讓數位學習成為大學文化核心。

今天會議也將討論雙語教育、校務大數據研究、宿舍營造與學習空間因應策略等議題；在最後綜合座談，將針對大學辦理招生、教務規劃、校務經營等議題，以及教育行政相關政策進行交流。（編輯：陳仁華）1110907