便便學問大 榮陽交團隊發現肝癌免疫治療新指標

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）榮陽交團隊透過蒐集肝癌患者糞便檢體，最新研究發現，糞便中的細菌可以有效預測免疫療法對肝癌的治療效果，腸道中有好菌相的病患，不僅免疫治療反應較佳，存活率也明顯較高。

人體腸胃道微生物數量不僅超過100兆，物種更多於10000種，占人體內細胞數量的70%至90%，基因總量等同於人的基因總量的100倍。台北榮總胃腸肝膽科主任、陽明交大臨床醫學研究所講座教授黃怡翔今天上午在記者中表示，腸道菌影響腫瘤免疫治療的效果。

免疫治療是晚期肝癌主要治療，但缺乏臨床生物標記預測療效，黃怡翔團隊開始研究腸道菌可否影響肝癌免疫治療。自2018年起，針對北榮接受免疫治療41名肝癌患者，蒐集糞便治療前檢體，並與17名健康民眾糞便檢體，進行腸道微菌叢次世代基因定序比較分析，再另以33名患者檢體分析驗證。

黃怡翔說，在腫瘤惡化患者糞便中，研究團隊觀察到有較多的普雷沃氏菌；相反地，對於免疫療法有良好反應的患者糞便中，則是以毛梭菌、韋榮氏球菌占大宗，毛梭菌豐富程度也與患者糞便中的次級膽酸濃度有顯著的相關性。

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黃怡翔表示，腸道內有好菌相的肝癌患者，腫瘤對免疫治療反應較好、接受免疫治療後的存活時間較長，死亡風險下降約70%。根據統計預測，糞便中有較多毛梭菌，但較少普雷沃氏菌的患者，存活率中位數可達22.8個月，是最佳情況。

黃怡翔說，這項研究對抗腫瘤的效果仍需後續研究進一步證實，臨床意義在於未來可能藉由腸道菌相預測肝癌免疫治療的效果，期望可藉由改變腸道菌相以改善病患的治療成效和預後。此研究已發表於國際知名期刊癌症免疫治療期刊（Journal for ImmunoTherapy of Cancer）。（編輯：張芷瑄）1110907