手機、電腦納本土語言外字表 客委會：持續研究

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（中央社記者張雄風台北7日電）民眾於公共政策網路參與平台上提議，要求手機及電腦加入本土語言（客語、閩南語）外字表，獲5000人附議通過。客委會今天表示，將持續研究可行性作法，讓本土語言文字更流通。

公共政策網路參與平台上，關心本土語言推展的學者於7月提議要求手機及電腦資訊系統加入本土語言（客語、閩南語）外字表，2個月來附議數已超過5000人，達到成案門檻，主管機關須在2個月內具體回應參採情形。

客家委員會今天發布新聞稿表示，將持續研究可行作法，讓本土語言文字更流通、更普及。

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客委會說，對於客語罕見字在電腦等資訊設備顯示的議題相當重視，因此在客語發展法草案中特別納入相關條文，除鼓勵業者於手機、電腦內建客語輸入法及字庫，也要求機關學校公務使用電腦須有客語輸入法及字庫。

客委會指出，建置客語輸入法也已列入行政院今年5月公布的「國家語言整體發展方案」中，目前正進行規劃，未來將輸入法與客語字型合併下載，提高使用便利性，以滿足民眾書寫客語字的需求，讓本土語言文字更流通、普及。（編輯：陳政偉）1110907