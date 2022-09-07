更多編輯台推薦新聞：
曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟
運動

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

手機、電腦納本土語言外字表 客委會：持續研究

2022/9/7 18:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）民眾於公共政策網路參與平台上提議，要求手機及電腦加入本土語言（客語、閩南語）外字表，獲5000人附議通過。客委會今天表示，將持續研究可行性作法，讓本土語言文字更流通。

公共政策網路參與平台上，關心本土語言推展的學者於7月提議要求手機及電腦資訊系統加入本土語言（客語、閩南語）外字表，2個月來附議數已超過5000人，達到成案門檻，主管機關須在2個月內具體回應參採情形。

客家委員會今天發布新聞稿表示，將持續研究可行作法，讓本土語言文字更流通、更普及。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

客委會說，對於客語罕見字在電腦等資訊設備顯示的議題相當重視，因此在客語發展法草案中特別納入相關條文，除鼓勵業者於手機、電腦內建客語輸入法及字庫，也要求機關學校公務使用電腦須有客語輸入法及字庫。

客委會指出，建置客語輸入法也已列入行政院今年5月公布的「國家語言整體發展方案」中，目前正進行規劃，未來將輸入法與客語字型合併下載，提高使用便利性，以滿足民眾書寫客語字的需求，讓本土語言文字更流通、普及。（編輯：陳政偉）1110907

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族