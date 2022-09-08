短效心室輔助器救急 三總助各國醫療人員進修

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（中央社記者陳至中台北8日電）台灣等待心臟移植時間須1到1.5年，短效心室輔助器可為病患爭取時間，三軍總醫院未來將透過產學合作計畫，提供亞太區各國醫療人員進修治療與相關照護技術。

三軍總醫院今天召開記者會並發布新聞稿指出，心臟疾病為2021年台灣十大死亡原因排名第2，每年近萬人因心臟衰竭死亡，36萬人被診斷有心臟衰竭，其中有近2萬人會進一步發展成為末期心臟衰竭，需要接受心臟移植或左心室輔助器的治療。

三軍總醫院院長王智弘表示，台灣等待心臟移植的平均時間為1到1.5年，每年約有200人在等待心臟移植，而急性心因性休克的患者若不接受移植或是進一步治療，死亡率將近100%。

短效型心室輔助器（Temporary VAD）可協助急性心臟衰竭病患橋接到移植、橋接到恢復階段，可為病患及醫師爭取更多有效時間，長效型心室輔助器（Durable VAD）則可作為末期心臟衰竭終點治療的選擇。

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三軍總醫院外科部主任蔡宜廷表示，三總心臟血管外科對急性心衰竭的患者使用短效型心室輔助器，擁有豐富的手術、照護經驗，定期舉辦相關學術活動，提供國內外醫事人員學習交流，未來也將透過產學合作計畫提供亞太區各國醫療人員進修，不只為國內急性心衰竭患者帶來一線生機，更幫助亞太地區心臟衰竭治療及心臟移植的發展，增進病患福祉。

今天記者會上，患者林先生分享經驗，去年因急性心肌炎發作，急救後轉院到三總裝置暫時性心室輔助器，在成功接受心臟移植後，現已出院，至今狀況穩定。醫療團隊也分享較特殊案例，像是在接受心臟移植時發生心因性休克，裝上短效型心室輔助器後再次成功等到心臟移植的案例。（編輯：卞金峰）1110908