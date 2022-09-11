國慶3天連假 國道疏導措施出爐

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（中央社記者余曉涵台北11日電）高公局今天公布國慶連假國道疏導措施，預估國慶連假的交通量為105到115百萬車公里，由於考量壅塞時段會較中秋節短，因此縮短部分入口匝道封閉時段。

今年國慶日連假為10月8日至10月10日，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，預估國慶連假交通量為105到115百萬車公里（mvk），首日南向可達63mvk，為平日的1.4倍。

高公局今天也公布交通疏導措施，包含入口匝道封閉、入口高乘載管制等，且由於考量國慶日連假交通特性，整體壅塞時段較中秋節等民俗性連假短，因此調整縮短部分入口匝道封閉時段，以兼顧地方使用國道需求。

高公局表示，入口匝道封閉方面，10月8日凌晨0至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；10月9日凌晨0時至中午12時，封閉國1埔鹽系統南向入口、凌晨5時至中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口、中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口；10月10日中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

入口高乘載管制方面，10月9日至10日，每日下午2時到晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

收費措施採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」則是採單一費率再8折收費外，全縣國道每天凌晨0時到清晨5時暫停收費。

高公局說，10月7日增開國3南深路出口及南港聯絡道前路肩；10月8日至10日，增開國1南向楊梅至新竹、北向西螺至員林及國3南向大溪至關西、北向香山至新竹系統等易壅塞路段路肩，合計38處。

入口匝道儀控方面，高公局說，視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制，並視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。（編輯：屈享平）1110911