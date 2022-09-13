金門老兵召集令10月登場 12/4辦金門大橋行軍

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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門老兵召集令活動進入第5年，金門縣政府準備7大系列活動要歡迎老兵，除比照歷年提供富有紀念意義老兵專屬紀念品，因應金門大橋即將通車，暫訂12月4日辦理大橋行軍。

縣府今天發布新聞稿表示，老兵曾經與金門生死與共，大家退伍後，念念不忘曾經揮灑青春歲月的第二故鄉，每年「老兵召集令」，已成為老兵間共同話題。2022老兵召集令主軸活動10月15日到12月15日登場，7大系列活動有「就是邀再來」、「軍事據點選美」、「九宮任務獲好禮」、「支援烈嶼師動員令」、「親友津津樂道」、「金門大橋行軍」和「民防自衛隊閱兵演出」。

其中，金門大橋行軍暫訂12月4日舉辦；由金門縣國慶閱兵自衛隊促進會推出的「民防自衛隊閱兵演出」，預定在5個鄉鎮辦理快閃閱兵迎賓儀式，再現金門戰鬥精神，時間另外公告。

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縣府觀光處說明，今年活動對象仍為「曾經在金門服役且已退役的老兵」，只要備妥佐證文件及活動期間來金機票、身分證，並完成指定任務，就可申領專屬紀念品。

觀光處長丁健剛表示，每年精心設計的老兵召集令活動紀念品已成為老兵必蒐集的返金戰利品，今年推出的紀念品包含2022金門老兵召集令專屬高粱酒、活動標示帽、「嶼夜花」戰地瓷碟，還有「金門草綠服記憶」繪本等；紀念品受理櫃檯設在尚義機場金門形象館，紀念品數量有限，送完為止。（編輯：陳仁華）1110913