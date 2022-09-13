110年高普考技術類科錄取排行 成大中興台大居前三

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（中央社記者陳俊華台北13日電）考選部今天說，110年高普考技術類科中，成大、中興大學、台大為錄取總排行前3名。技專校院畢業生報考高普考，平均每年約2萬人，占總報考人數的2成4，有極大成長空間。

考選部透過新聞稿表示，高普考試是選任公務人員最大型的國家考試，可分為行政類科及技術類科。110年高普考試技術類科，高考列考49項類科，普考列考32項。據統計，以土木工程、資訊處理（普考）、衛生技術、電力工程等錄取人數最多。

考選部說，大學畢業生畢業3年內，報考110年高普考技術類科，錄取前10大的學校總排名，分別為成功大學、中興大學、台灣大學、台灣科技大學、中央大學、逢甲大學、台北科技大學、高雄科技大學、台灣海洋大學、嘉義大學，總計錄取712人，約占技術類科總錄取人數的6成。

考選部指出，總體而言，這些學校在資訊管理、建築、土木、電力工程等理工領域多有見長，在錄取技術類科上表現亮眼，顯示學生大多傾向以自身在大學所接受的專業教育，作為職涯選擇的依據。

考選部表示，近年公務人員高普考試統計顯示，技專校院畢業學生報考人數，平均每年約2萬人，僅占每年總報考高普考試人數的2成4；一般大學校院畢業學生，平均每年近5萬8000人報考，占總報考人數超過6成8。

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考選部說，這顯示技專校院畢業學生報考公務人員國家考試人數，仍有極大成長空間。目前公務體系對部分技術類科，例如土木工程、建築工程、環境工程、測量製圖等人才需求殷切，技專校院都設有相關系科，呼籲相關系科學生踴躍報考。

考選部表示，最近陸續揭露排名資料，是以高普考試應考人資料分析，只是統計數據的呈現，給大學生在職涯探索及就業輔導時參考。因應政府資料開放，未來將運用既有資料，予以統計、分析，適時提供各界參考。（編輯：謝佳珍）1110913