台鐵平溪線解除封閉 無人機檢測邊坡確認安全
2022/9/14 14:11（9/14 14:31 更新）
台鐵14日上午出動無人機檢測平溪線日前發生落石路段邊坡，研判落石邊坡範圍前後50公尺地表植被尚屬完整，確認安全後，下午1時10分解除封鎖，十分與菁桐間恢復正常行車。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月14日
（中央社記者汪淑芬台北14日電）台鐵平溪線昨天2度發生列車撞到落石，十分至菁桐間封閉。台鐵今天上午出動無人機檢測邊坡，無明顯沖蝕破壞痕跡，確認安全後，下午1時10分解除封鎖，恢復正常通行。
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台鐵發布新聞稿，今天早上風雨停歇，宜蘭工務段即進場清理路線障礙物與排水通路，除檢查路線軌道外，對路段邊坡也辦理特別巡查，並於上午11時配合無人機勘察整體邊坡狀況。
台鐵說，綜合研判落石邊坡範圍前後50公尺地表植被尚屬完整，無明顯沖蝕破壞痕跡。最後以維修車全線巡查，確認路線無異狀，於下午1時10分解除封鎖，十分至菁桐間恢復正常行車。（編輯：陳政偉）1110914
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