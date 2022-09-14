列車撞巨石後通車挨批 台鐵：目測邊坡無明顯滑動

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）台鐵平溪線昨天清晨發生列車撞上巨石，當天中午另一列車在同路段又再撞落石，台鐵遭外界指責第一次撞巨石後輕率通車。台鐵今天說明，因雨勢趨緩後曾目視檢測邊坡無明顯滑動。

台鐵局長杜微今天接受中央社訪問表示，台鐵綜合調度所會依據現場回報，決定車輛是否適合通行，未來除裝設邊坡告警系統外，大雨期間也會增加人力巡視邊坡。

台鐵提供相關說明，昨天上午因雨勢趨緩，由宜蘭工務段段長率員於現場清理路線旁的落石坍方，並目視檢視落石處邊坡上方無明顯滑動土石後，指派工務維修車巡查十分-菁桐間路線確認無障礙後，於9時50分通報車站可解除封鎖，十分車站也向綜合調度所通報後，路線恢復正常行駛。

昨天中午12時20分，台鐵平溪線又發生列車撞落石，且與第1次地點相距約10公尺，研判地質破碎的邊坡尚不穩定，再度封鎖路線，並於今天上午由無人機巡檢邊坡後，決定重新開放時間。

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根據台鐵處理紀錄，昨天清晨4時57分，第4703A次區間車（無載旅客）於嶺腳-平溪間撞及掉落大石頭，駕駛未受傷，列車排障器凹陷，4703A次停於現場；5時20分起十分-菁桐間預警性封閉並啟動公路接駁；上午7時40分將卡在車下石塊清除，上午9時53分路線恢復行駛。

不過，昨天中午12時20分，4821次區間車於平溪線嶺腳-望古間撞落石，駕駛及8名旅客皆無受傷，列車排障器受損，台鐵再度封閉十分-菁桐路段。（編輯：張芷瑄）1110914