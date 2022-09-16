產地到餐桌 foodpanda打造一條龍雲端超市

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（中央社記者賴言曦彰化縣16日電）COVID-19疫情加快外送平台布局生鮮超市外送的腳步，foodpanda旗下熊貓超市不只做外送，並從生鮮產品源頭把關，與在地供應商合作，落實從產地到餐桌一條龍，目前平台上已有近9成蔬果源自台灣本地。

據資策會今年初調查，全台約有72%民眾用過外送平台，foodpanda看準消費者對外送平台的依賴程度越來越高，從2019年開始布局生鮮外送市場，2020年熊貓超市上線，除了幫消費者外送，也自己建立產地合作夥伴，並自掏腰包進行農藥殘留把關，連交貨都有自己的一套標準。

Foodpanda零售事業總監何禮旭指出，以火龍果為例，每顆能交貨到熊貓超市的火龍果，重量需要控管在約400公克，平台也會定期抽樣進行農藥殘留檢驗，若農藥殘留超過規範，就不能上架。

2021年因為台灣本土COVID-19疫情爆發，帶動熊貓超市進一步成長，何禮旭指出，由於家庭結構改變，比起大包裝產品，可一次性食用完畢的生鮮商品更受消費者歡迎，例如小規格杏鮑菇，銷量比多人份包裝高2倍。

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何禮旭指出，觀察熊貓超市消費者數據，芋頭、山藥等可立刻烹煮的截切商品銷售量倍數成長；至於截切類水果最受雙北地區歡迎，占全台銷量89%。由於熊貓超市24小時營業，依平台數據顯示，深夜成長最多的商品是保險套。

展望後市，何禮旭表示，今年熊貓超市預計將推出pandaglobal，引進更多異國產品；除了生鮮外，也將販售各國特色生活用品，並因應國際重大活動推出不定期專案，例如4年一度的全球體壇盛事FIFA世界盃足球賽將在11月登場，屆時平台也會與廠商合作，推出應景特色商品。（編輯：張良知）1110916