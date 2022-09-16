疫情升溫 勞動部暫停辦理仲介評鑑

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部每年都會辦理仲介評鑑，但考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，評鑑作業有許多實地訪視、密集接觸等情況，決議今年仲介評鑑將暫停辦理。

為了強化仲介業者管理，勞動部勞動力發展署每年都會辦理仲介評鑑，今年將評鑑110年度仲介公司的服務品質，原訂預計評鑑1390家仲介公司。

不過，由於最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天告訴中央社記者，今年仲介評鑑將暫停辦理。

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蘇裕國表示，往年仲介評鑑都是4月會開始評鑑工作，每年10月31日會公布評鑑結果，今年因為疫情已經在5月宣布延期辦理，但近日疫情又升溫，考量評鑑作業都必須實地到仲介公司以及邀請評鑑委員訪視，會有許多密集接觸，考慮到疫情，不得不暫停今年的仲介評鑑。

蘇裕國也提到，民眾若有需要都可以先參考過去的評鑑結果，評鑑成績可上勞動部勞動力發展署網站查詢，做為雇主挑選人力仲介機構的參考。（編輯：管中維）1110916