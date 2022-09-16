農業開放資料黑客松開跑 獎金最高15萬元

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會今天表示，邀請民眾探討農業議題「2022農業開放資料黑客松」開跑，即日起至10月14日傍晚5時可上活動官網報名，探討議題聚焦氣候變遷帶來影響，優勝隊伍獎金最高15萬元。

農委會資訊室今天發布新聞指出，「2022年農業開放資料黑客松」聚焦4大主題，包含「農業淨零 永續台灣」、「在地食農 珍享鮮食」、「農產業群聚地區 發展特色農業」及「氣候變遷下 坡地農業發展」。

活動詳情可至「2022年農業開放資料黑客松」官網https://data.coa.gov.tw/Hackathon/Home.aspx 查詢。

資訊室說明，學生及社會人士可自由組隊2到4人參加；參賽者提出產品或服務構想書，經由主辦單位及業界專家組成評審團進行海選，針對可行性、創新性、影響性等評分，選出入選團隊。

農委會補充說明，預計10月下旬透過工作坊輔導入選團隊，邀請曾經獲獎的黑客團隊分享經驗，並請農業專家群擔任各團隊的諮詢顧問，協助各團隊了解農業領域知識及探討民眾有感的資料應用服務。

農委會預定決選於11月下旬辦理，屆時將選出3隊優勝隊伍，分別可獲得獎金新台幣15萬、10萬與5萬元。（編輯：陳政偉）1110916