台灣設計展歷史展區 躲轟炸解密西子灣防空設施

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高市府將從哈瑪星通往中山大學的西子灣隧道內的避難防空設施，打造成台灣設計展城市歷史展區，將全民國防資訊視覺化，透過插畫設計與聲景設計提供沉浸式「躲空襲」體驗。

走過從哈瑪星直通中山大學的西子灣隧道，是不少高雄人的日常，也是許多觀光客必走路徑，但其實隧道內有玄機，壁面還可通往隱藏版港區防空設施。

高雄市政府文化局今天新聞稿指出，這處長達400公尺，可容納2000多人避難的防空設施，規劃作為「2022台灣設計展在高雄」城市歷史展區之一，9月30日起將打開防空洞，以「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」，透過插畫設計與聲景設計導入最身歷其境的「防空演習」。

高雄市長陳其邁表示，高雄擁有大量軍事坑道、防空洞、碉堡等設施遺址，其中「西子灣隧道及其防空設施」通道內曲折交錯，讓人有時空旅行感，且內含避難、醫護、行政等舊港務局戰時指揮部的設施空間，至今還掛著「高雄港務局戰時指揮部」的牌子，在歷史與地理位置上具特殊意義。

高雄市副市長史哲說明，台灣設計展除匯集台灣設計能量，更應呼應當代情勢與社會對話。「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」以西子灣隧道及防空洞的軍事色彩為題，透過資訊設計和插畫設計導入國防安全知識，強化民眾對全民防衛的認知，並透過重現躲避空襲轟炸的聲景設計，帶來最「體感」的機會教育。

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高雄市文化局長王文翠說，2004年文化局將西子灣隧道及其防空設施指定為歷史建築，經多方共同維護並強化安全及照明設施，原本被視為禁地的防空隧道，已成空間活用的文化場域。這次策展更擴大開放防空洞範圍，串連登山街60巷獨特的文史空間，民眾將體驗從社區進入防空設施，經歷如防空演習般的看展過程。

「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」將於9月30日起至10月23日，在西子灣隧道及其防空設施中展出，展覽採預約制，將於9月19日中午12點起於「高雄幣平台」開放預約。（編輯：郭諭儒）1110917