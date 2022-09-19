東北風增強20日降溫 週末熱帶系統發展待觀察

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氣象局表示，20日東北風增強，各地略降溫，北台灣舒適偏涼、預估維持一週。圖為高雄大港橋一帶有不少民眾前往遊憩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，明天東北風增強，各地略降溫，北台灣舒適偏涼、預估維持一週；週末可能有熱帶系統由巴士海峽通過，北部、東半部易有短暫雨，不排除有成颱機會，需再觀察。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天起東北風逐漸增強，明天、21日兩天受其影響，各地略降溫，北台灣高溫約攝氏28、29度，其他地區30至32度，預估未來一週北台灣感受都是舒適偏涼。

黃恩鴻提到，明天各地天氣大多為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區及東部、東南部沿海地區有零星短暫陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖要留意長浪發生。

黃恩鴻說，21日水氣增多，降雨範圍擴大，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；22日水氣減少，降雨範圍縮減至大台北山區及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻說，由於目前菲律賓東方海面為一大低壓帶，資料顯示22、23日會有熱帶系統較明顯發展，在熱帶系統逐漸成形時，預估會往西穿過巴士海峽；就現有資料預測24、25日會是最接近台灣的時間點。

黃恩鴻提到，受到這個熱帶系統影響，23日至26日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

至於這個熱帶系統是否有成颱的機會，黃恩鴻說，目前各國預測的確是有增強的跡象，但未來成為熱帶性低氣壓或是颱風的時間仍有不確定性，有預測強度僅達熱帶低壓、也有預測是通過台灣南方海面後才增強為颱風，氣象局會持續觀察。

黃恩鴻提到，若是升格為颱風，將會是今年第15號颱風塔拉斯，但不論是以何種強度通過巴士海峽，預估都會為北台灣帶來降雨，提醒民眾留意。（編輯：張雅淨）1110919