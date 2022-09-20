銀髮舞蹈比賽開跑 田馥甄百歲外公都說讚

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國民健康署20日宣布「2022銀髮活力show」舞蹈比賽開跑，9、10月辦理北、中、南、東分區賽，12月全國總決賽；藝人田馥甄的百歲外公宋增土（左2）現身說讚，熱情邀約其他長者參加。中央社記者楊淑閔攝 111年9月20日

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）國健署今天宣布，「2022銀髮活力show」舞蹈比賽開跑，9、10月辦理北、中、南、東分區賽，12月全國總決賽；藝人田馥甄的百歲外公宋增土參加了10年，熱情邀長者們一起來。

衛生福利部國民健康署今天舉辦「2022銀髮活力show開跑」記者會，做出以上資訊發布。

國健署說，分區比賽時間北區9月29日、中區10月14日、南區10月22日及東區10月29日。國健署署長吳昭軍說，勝出者將可參與12月在台北市舉辦的全國總決賽。

參與活動10年之久的宋增土說，過去首次參加時，總想說年紀這麼大出來跳舞不好，不過參加第一次後，覺得人際關係打開很好，就繼續參加了；且他參加活動時，Hebe有時候會到場加油，現場更為熱鬧，讓他很開心。

關於養生之道，宋增土說，要動、吃飯八分飽就好，另外他也喝高粱酒，日子過得很開心，昨天還獲得新竹縣長楊文科頒予總統蔡英文致贈的百歲人瑞金牌；他邀請其他長者走出家門參加活動，並建議主辦單位要做星光大道、迎接參賽長者。

國民健康署20日宣布「2022銀髮活力show」舞蹈比賽開跑，藝人田馥甄Hebe的百歲外公宋增土（左）表示，已經參與活動10年之久，並秀出Hebe到場加油的照片。中央社記者楊淑閔攝 111年9月20日

吳昭軍說，民國100年起，廣邀全國社區長輩組隊參加活動，由縣市推出隊伍參加分區比賽，勝出者參加全國總決賽，已辦11年、累計約54.5萬人次參加。

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國健署社區健康組組長羅素英說，2020年世界衛生大會（WHA）的議題就是健康老化行動十年（2020到2030年）4大行動領域，包含長期照護、整合性照護、消除年齡歧視，以及高齡友善環境及社區。

國健署補充，各國都面臨人口老化問題，截至111年7月，台灣65歲以上老年人口近400萬人，占總人口17.2%，依據國家發展委員會推估，4年後、即115年，老年人口將超過20%以上，成為「超高齡社會」。（編輯：張芷瑄）1110920