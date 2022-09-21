雙語政策 國發會、全民英檢合推免費AI診斷平台

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（中央社記者陳至中台北21日電）政府推動2030雙語政策，國發會與全民英檢合作的免費AI診斷平台「全民英檢i學網」，預計10月1日起上線，提供個人化的英語診斷回饋。

全民英檢主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今天發出新聞稿，國家發展委員會透過「全民英檢量能擴充專案」，連續2年委託LTTC以擴充縣市、增加次數等便民方式，減輕民眾備考的心理與經濟負擔。今年更再推出免費AI（人工智慧）診斷平台，擴大雙方合作。

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LTTC研發長吳若蕙表示，「全民英檢i學網」是由LTTC提供GEPT聽診室的專利技術並擴充建置，免費開放給所有對英語學習有興趣的人。平台可快速預測英語能力落點，體驗全民英檢初、中、中高級3種級別的題庫，完成測驗後可獲得個人化的診斷回饋、作答解析。

LTTC今天並公布2023年全民英檢日程表，1月初級測驗將於今年10月12日開放報名。吳若蕙表示，近年英檢考生人數未受少子女化或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，一次挑戰聽讀說寫（一日考）的考生更逆勢成長2成，顯示國內雙語教育下，帶動學習者擺脫過去只重聽讀的被動接收技能，而開始注重英語口說與寫作的溝通表達能力。（編輯：張芷瑄）1110921