更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮
運動

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
邊境何時開放？王必勝：再觀察一兩週 最快10月上旬
首頁 / 生活

高雄新增1例登革熱本土病例 市府持續擴大防治

2022/9/21 16:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市前鎮區今天新增1例本土登革熱病例，也是高雄市今年累計第17例本土病例。高雄市衛生局表示，持續針對警戒範圍19里社區進行防治工作中，目前已執行病媒蚊密度調查6647戶。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，今天新增的個案位於前鎮區瑞豐里，居住地與工作地相同，9月2日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），9月13日開始出現發燒攝氏38度、頭痛、肌肉酸痛、關節痛、背痛、噁心、腹瀉、食慾不振等症狀。

個案9月13日、14日、15日及17日先後前往3間醫療院所就診共4次，18日再度因症就醫，由當地區域醫院通報為登革熱並採檢確診。

衛生局表示，個案同住接觸者2人，初步排除感染。另居住地即為COVID-19確診居隔地，已於9月7日及15日完成2次防治工作。

衛生局指出，截至目前為止，針對登革熱，高雄市社區擴大採檢累計1188人，主動發現確定個案9例，其中3例無症狀，針對警戒範圍19里社區防治工作仍持續擴大進行中，目前已執行病媒蚊密度調查6647戶。

另衛生局也針對群聚社區所在範圍進行高效能捕蚊燈監測工作，近期無捕獲埃及斑蚊或白線斑蚊等病媒蚊，初步評估社區傳播風險有降低，但市民仍需提高警覺，持續維護環境，嚴防散發個案發生。

市府防疫團隊也持續針對前鎮區及鳳山區周邊警戒19里範圍執行環境緊急防治工作，今天持續針對籬仔內地區擴大執行噴藥滅蚊防治工作。（編輯：謝雅竹）1110921

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族