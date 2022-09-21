高雄新增1例登革熱本土病例 市府持續擴大防治

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市前鎮區今天新增1例本土登革熱病例，也是高雄市今年累計第17例本土病例。高雄市衛生局表示，持續針對警戒範圍19里社區進行防治工作中，目前已執行病媒蚊密度調查6647戶。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，今天新增的個案位於前鎮區瑞豐里，居住地與工作地相同，9月2日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），9月13日開始出現發燒攝氏38度、頭痛、肌肉酸痛、關節痛、背痛、噁心、腹瀉、食慾不振等症狀。

個案9月13日、14日、15日及17日先後前往3間醫療院所就診共4次，18日再度因症就醫，由當地區域醫院通報為登革熱並採檢確診。

衛生局表示，個案同住接觸者2人，初步排除感染。另居住地即為COVID-19確診居隔地，已於9月7日及15日完成2次防治工作。

衛生局指出，截至目前為止，針對登革熱，高雄市社區擴大採檢累計1188人，主動發現確定個案9例，其中3例無症狀，針對警戒範圍19里社區防治工作仍持續擴大進行中，目前已執行病媒蚊密度調查6647戶。

另衛生局也針對群聚社區所在範圍進行高效能捕蚊燈監測工作，近期無捕獲埃及斑蚊或白線斑蚊等病媒蚊，初步評估社區傳播風險有降低，但市民仍需提高警覺，持續維護環境，嚴防散發個案發生。

市府防疫團隊也持續針對前鎮區及鳳山區周邊警戒19里範圍執行環境緊急防治工作，今天持續針對籬仔內地區擴大執行噴藥滅蚊防治工作。（編輯：謝雅竹）1110921