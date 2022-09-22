國境將解封 機師工會籲放寬機組員檢疫措施

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（中央社記者吳欣紜、汪淑芬台北22日電）0+7入境檢疫新制最晚10月15日上路，桃園市機師職業工會今天發布聲明指出，指揮中心及民航局應立刻針對國籍航空機組員外站停留隔夜等相關防疫措施與管制全面放寬。

交通部民用航空局表示，機師工會先前提出解除在國外旅館停留期間「一次性房卡」限制，民航局已提報中央流行疫情指揮中心，並建議邀專家討論，至於何時解除限制，涉及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，由指揮中心決定。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，行政院院會上午將討論開放入境檢疫0+7新制，會後記者會公布詳細執行日期可能性，預計最晚10月15日前上路。

國境將解封，但機組人員在外站的檢疫管制目前仍持續，桃園市機師職業工會發聲明指出，國籍航空公司機組員在國外旅館停留隔夜期間，至今仍以「一次性房卡」管制，強迫組員無法在旅館停留期間離開房門，讓組員無異處於「隔離檢疫」狀態，必須到出勤執行下一趟任務才能離開房門。

機師工會表示，日前透過詢問國際間各機師工會相關組織，已經有99%以上的國家，早已取消所有針對機組員的檢疫措施管制，目前僅存中國與台灣政府仍以防疫為理由，剝奪國籍航空機組人員在外站的人身自由。

機師工會說，王必勝已宣布0+7入境檢疫新制最晚10月15日上路，呼籲指揮中心及民航局等應立即全面放寬針對國籍航空機組員外站停留隔夜相關防疫措施與管制，並迅速建立相對應配套措施，台灣航空公司的機組人員，沒有理由在台灣邊境近乎完全解封的情況下，仍在外站繼續遭到「拘禁」，剝奪應有的基本人權。（編輯：管中維）1110922