嘉縣10月購物節 消費3百元有機會抽500萬元住宅

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配合10月國慶焰火在嘉義縣舉辦，縣府順勢推出「商圈購物節」，22日在縣府大廳舉辦記者會，縣長翁章梁（前左3），只要在縣內9大商圈及觀光工廠的會員店家單筆消費滿新台幣300元，就可以兌換1張摸彩券參加抽獎，最大獎為500萬元電梯公寓住宅。中央社記者蔡智明攝 111年9月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）配合10月國慶焰火在嘉縣，縣府推出購物節，只要在縣內9大商圈及觀光工廠的會員店家單筆消費滿300元，就可以兌換1張摸彩券，獎品有Gogoro、iPhone，還有機會抽中500萬元電梯公寓住宅。

嘉義縣10月有3個大型活動，除了10月10日的國慶焰火，還有1日至3日的第16屆台灣國際農業機械暨資材展，8日至13日舉辦111年全民運動會，將吸引大批人潮來嘉義，縣府順勢推出「商圈購物節」，促進消費，今天在縣府大廳舉辦記者會。

縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，10月1日起到10月31日止，在嘉義縣9大商圈及觀光工廠的會員店家單筆消費滿300元，就可以兌換1張摸彩券，單筆消費最高可兌換10張，即可參加摸彩活動，獎品有Gogoro、iPhone 13、液晶電視、Apple Watch、體感平衡車等大獎。

翁章梁在記者會上，更宣布購物節期間消費總累計金額如超過新台幣1億元，將加碼抽由清景麟建築團隊與泰嘉開發共同捐贈市價500萬元一戶兩房臨近嘉義高鐵站電梯公寓作為購物節的最大獎。

翁章梁說，最大獎電梯公寓住宅因今年嘉義縣振興五倍券加碼活動，抽中市價新台幣500萬住宅民眾提不出消費發票喪失資格，當時縣府與捐贈單位達成共識，保留為未來辦理活動的獎項。

嘉義縣9大商圈及觀光工廠今天都在記者會現場擺出自家產品，嘉義酒廠展示今年國慶紀念酒最吸睛。（編輯：陳仁華）1110922