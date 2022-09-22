估10月13日改0+7 飯店業：可望帶動住房率

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（中央社記者余曉涵台北22日電）行政院今天宣布預估10月13日開放邊境，可望將有外國旅客來台，北部飯店業者樂觀看待，認為可望帶動住房率，但希望儘速公布相關細節措施。

行政院會今天通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放免簽證國家入境等最快將於10月13日上路，但口罩令仍將維持。

對此，飯店業者樂觀看待，天成飯店集團向媒體表示，這項消息對於觀光產業來說相當值得期待，而入境總量管制放寬，由現行每週5萬人放寬到每週15萬人，等同再增加2倍的入境人數。

天成飯店集團說，面對即將開放的國際觀光客，提升相關軟硬體設施，如飯店空間整改、增加智能客房服務等等，並針對國外訂房平台與旅行社等通路再次檢視串接，做好十足準備，預計可帶動台北市飯店住房率顯著提升。

台北萬豪酒店也樂觀看待入境0+7新制，指出目前已接獲海外旅行社詢問年底至明年初的住宿需求，但在尚未公布規範細則的狀況下，仍無法有完善的規劃與評估效益。

台北萬豪酒店認為，過往商務旅客平均停留天數約3天、觀光旅客則為5天，若0+7入境仍需入住防疫旅館，則對一般觀光飯店助益不大，期盼政府能盡早公告政策以利提早布局規劃。

台北晶華酒店集團行銷公關部副總經理張筠表示，雖然酒店住房的市場在過去2年都是以國人為主，但是晶華持續與國外旅行社、航空公司、會展產業（MICE）主辦單位以及國內企業客戶互動，隨時提供最即時的邊境開放政策。

張筠指出，近日也針對新加坡、香港、日本、韓國、以及北美市場規劃適合的住房專案，透過上述合作管道及平台加強推廣的力道，同時也會善用Regent以及IHG的全球訂房網絡，爭取國際商旅下榻。

不過，張筠說，但因為日圓貶值，以往佔前來台灣旅遊最大比例的日本市場近期出國旅遊的意願並不高，預期國際觀光客恐怕無法在一時之間恢復疫情前的光景，針對國門開放推出優惠方案也會配合0+7政策推出Long Stay的房價優惠方案。

張筠指出，目前春節、跨年、耶誕節的住房率仍然是在3到5成左右，0+7的政策需要時間反應。（編輯：管中維）1110922