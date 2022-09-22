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雙颱有機會23日同時生成 北部24日防大雨

2022/9/22 17:41（9/22 18:06 更新）
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氣象局表示，目前2個熱帶低壓23日有機會同時生成颱風。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局表示，目前2個熱帶低壓23日有機會同時生成颱風。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，目前在西太平洋上2個熱帶低壓，明天有機會同時生成颱風，分別為第15、16號颱風塔拉斯、諾盧；一個對台無影響，另一個則可能引來低壓環流水氣，24日北部需防大雨。

中央氣象局今天發布熱帶性低氣壓生成消息，目前在西太平洋有2個熱帶低壓，一個位於日本南方海面，預計將北上朝日本方向移動；另一個在菲律賓東方海面，預估將穿過呂宋島、往南海方向移動。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，距離日本較近的熱帶低壓，預估12小時左右可能會形成颱風，但這個熱帶低壓的結構較弱，加上環境不利發展，就算生成颱風距離台灣遙遠，對台無影響。

黃恩鴻指出，另一個在菲律賓東方海面的熱帶低壓結構較好，預估未來24小時有機會發展成輕度颱風，但這個熱帶低壓整體暴風範圍較小，且預估路徑是穿過呂宋島，對台灣沒有直接影響，但可能會因通過時帶來低壓環流的水氣，24日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有局部大雨發生。

黃恩鴻說，這兩個熱帶系統明天有機會同時成為颱風，將會是今年第15號颱風塔拉斯、第16號颱風諾盧。

黃恩鴻提到，扣除這兩個熱帶系統，目前觀察在關島附近仍然有一個大低壓帶，不排除之後還是會有熱帶系統生成，但目前尚未有明確的熱帶系統發展，會持續觀察。（編輯：屈享平）1110922

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