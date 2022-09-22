北台灣23日留意日夜溫差 週末有雨26日好轉

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，明天北台灣仍要留意日夜溫差大，高溫約攝氏28、29度；明晚起因熱帶低壓或颱風靠近，北部降雨漸增，24日北部、東北部防大雨發生，預估26日起天氣好轉。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天白天各地大多為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻表示，明晚起至25日因熱帶低壓或颱風接近呂宋島，環境風場轉為偏東北風，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；假日期間、尤其是24日在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有局部大雨發生。

黃恩鴻說，預計26日水氣減少，天氣開始轉好，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；27日至29日天氣更好，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區也有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，根據氣象局網站，今天最低溫在苗栗縣西湖鄉18.9度、新北市深坑區19.4度。

黃恩鴻提醒，明天北台灣仍要留意日夜溫差大，雖然假日2天氣溫略為回升，但因降雨影響，北部高溫約28、29度；26日起各地溫度回升，高溫可到30度以上；目前預估一直到10月初都沒有明顯的東北風帶來冷空氣，大致上高溫會維持在30度左右。（編輯：管中維）1110922