台南教師節專屬主題曲及MV開箱 傳遞感謝祝福

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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市長黃偉哲今天開箱台南教師節專屬主題曲及MV「是因為你」，將以公告及電子郵件傳送到教師信箱，且鼓勵學校及家長會自行創作校園MV，向教師傳遞感謝和祝福。

黃偉哲今天出席台南市111年教師節MV首映發表記者會，開箱播放「是因為你」MV，且頒發感謝狀給協助拍攝MV的復興國中師生和台南女中學生，並代表台南185萬市民感謝教師付出的辛苦。

黃偉哲指出，台南過去4年教育成果有目共睹，在體育、運動競技、科普、程式寫作、機器人、學業成績、雙語等繳出亮麗成績單，這些都要謝謝教師幫忙。

黃偉哲表示，教師是教育前進的重要推手，天下雜誌公布2022年幸福城市調查，台南文教力全國第一，樂齡學習文教力六都第一，復學率六都第一；他期許教師、校長、教育局及家長齊心協力，提供孩子最好的學習環境。

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台南市政府發布新聞稿指出，過去3年台南以學生音樂創作及校園情境，製作台南限定版教師節MV，今年「是因為你」MV由台南女中和復興國中學生獻唱，詮釋學生對教師敬愛與感謝。

台南今年MV曲目以輕快搖滾旋律，搭配師鐸獎教師為主的活動影像和校園風貌，彰顯對教師辛勤耕耘的禮讚；今年創作歌曲和前3年發表歌曲精選，將以公告及電子郵件傳送到教師信箱。（編輯：郭諭儒）1110923