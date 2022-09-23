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北捷文湖線列車因輔助電力設備異常 影響1萬名旅客

2022/9/23 11:55（9/23 12:06 更新）
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北捷文湖線23日六張犁站到麟光站間列車異常，南京復興站到麟光站暫停營運。圖為民眾在月台上等候。（民眾提供）
北捷文湖線23日六張犁站到麟光站間列車異常，南京復興站到麟光站暫停營運。圖為民眾在月台上等候。（民眾提供）
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北捷運表示，今天上午文湖線六張犁站往動物園方向一部列車無法自動行駛。經查為輔助電力設備異常，最大延誤時間約28分鐘，局部營運約37分鐘，影響約1萬名旅客。

台北捷運上午文湖線六張犁站往動物園方向一部列車無法自動行駛，行控中心依照SOP派另一部列車接駁車上約80名旅客至六張犁站下車，並執行中山國中站到南港展覽館站、辛亥站到動物園站局部營運，同時啟動中山國中站至辛亥站公車接駁。

北捷表示，本事件最大延誤時間約28分鐘，局部營運約37分鐘，影響約1萬名旅客。

北捷指出，為接駁異常列車上約80名旅客，行控中心緊急調度一部列車進行同軌接駁，確認軌道完成斷電後，請旅客從異常列車經中央維修走道前往接駁列車。

而經維修人員初步檢視，列車異常原因為輔助電力設備異常，因此啟動列車自動保護裝置，將列車暫停行駛，維修人員下軌道隔離故障車廂後，將異常列車送回機廠；至於詳細異常原因，維修人員將持續檢修。

北捷表示，旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。（編輯：張芷瑄）1110923

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