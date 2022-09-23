北捷文湖線列車無法自動行駛 南京復興到麟光暫停營運、啟動公車接駁

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北捷文湖線23日六張犁站到麟光站間列車異常，南京復興站到麟光站暫停營運。圖為民眾在月台上等候。（民眾提供）

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北捷運公司今天表示，上午8時31分文湖線六張犁站往動物園方向一部列車，無法自動行駛，派員處理中，已執行局部營運並啟動中山國中站到辛亥站公車接駁。

北捷指出，文湖線六張犁站往動物園方向一部列車，在上午8時31分，無法自動行駛，派員處理中，行控中心依照SOP執行中山國中站到南港展覽館站、辛亥站到動物園站實施局部營運，並啟動中山國中站到辛亥站公車接駁，目前相關狀況持續處理中。

北捷今天在官網表示，目前文湖線六張犁站到麟光站間列車異常，南京復興站到麟光站暫停營運，南港展覽館到中山國中站、辛亥站到動物園站實施局部營運，班距較長，請旅客在月台稍後，造成不便敬請見諒。（編輯：郭諭儒）1110923

（圖取自facebook.com/metro.taipei）

列車暫停軌道。（民眾提供）

捷運站跑馬燈異常。（民眾提供）