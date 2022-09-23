更多編輯台推薦新聞：
成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
入境0+7拚10/13上路 蘇貞昌：沒重大變化就會解封
首頁 / 生活
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/162
首頁 / 生活

北捷文湖線列車無法自動行駛 南京復興到麟光暫停營運、啟動公車接駁

2022/9/23 08:42（9/23 09:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北捷文湖線23日六張犁站到麟光站間列車異常，南京復興站到麟光站暫停營運。圖為民眾在月台上等候。（民眾提供）
北捷文湖線23日六張犁站到麟光站間列車異常，南京復興站到麟光站暫停營運。圖為民眾在月台上等候。（民眾提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北捷運公司今天表示，上午8時31分文湖線六張犁站往動物園方向一部列車，無法自動行駛，派員處理中，已執行局部營運並啟動中山國中站到辛亥站公車接駁。

北捷指出，文湖線六張犁站往動物園方向一部列車，在上午8時31分，無法自動行駛，派員處理中，行控中心依照SOP執行中山國中站到南港展覽館站、辛亥站到動物園站實施局部營運，並啟動中山國中站到辛亥站公車接駁，目前相關狀況持續處理中。

北捷今天在官網表示，目前文湖線六張犁站到麟光站間列車異常，南京復興站到麟光站暫停營運，南港展覽館到中山國中站、辛亥站到動物園站實施局部營運，班距較長，請旅客在月台稍後，造成不便敬請見諒。（編輯：郭諭儒）1110923

（圖取自facebook.com/metro.taipei）
（圖取自facebook.com/metro.taipei）
列車暫停軌道。（民眾提供）
列車暫停軌道。（民眾提供）
捷運站跑馬燈異常。（民眾提供）
捷運站跑馬燈異常。（民眾提供）
捷運站電子看板公布捷運班距異常資訊。（民眾提供）
捷運站電子看板公布捷運班距異常資訊。（民眾提供）
延伸閱讀
男搭北捷下體蹭女被送辦 板南線性騷案19件居冠北北基桃捷運整合設總公司？侯友宜：非常贊同北捷籲正視票價調漲未提試算公式 議員批管理不當才釀虧損北捷8/27起恢復板南、淡水信義線部分假日區間車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北捷因應地震慢速巡軌 設備正常恢復營運