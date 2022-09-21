男搭北捷下體蹭女被送辦 板南線性騷案19件居冠

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（中央社記這黃麗芸台北21日電）有女乘客8月搭乘台北捷運忠孝新生站往東門站列車時，遭男子貼近且以下體觸臀，捷警獲報循線逮36歲劉姓男子送辦。統計今年台北捷運系統內性騷案計34件，以板南線19件居冠。

台北市警察局捷運警察隊今天舉行破案記者會，刑事組長宋俊良表示，8月初接獲1名女乘客報案，稱她搭乘捷運忠孝新生站往東門站列車時，在車廂內遭1名陌生男子貼近後竟以下體觸碰她臀部數次。

警方隨即依據報案人提供犯嫌衣著特徵，並配合車廂監視器影像追查，查獲涉案犯嫌為從事建築工程業的36歲劉男，全案依涉性騷擾防治法函移新北市警察局永和分局續辦。

另外，今年7月初也有另一名女乘客報案，稱她在捷運車廂內遭男子以下體頂撞磨蹭其臀部，經警方過濾多支站體及車廂監視器影像後，終於鎖定1名特徵相符的20歲男子涉有重嫌，經埋伏查緝到案後送辦。

根據捷警隊統計顯示，北捷今年度迄今發生性騷擾防治法案共34件，約占目前捷運系統內刑案比例15%，犯案路線以板南線19件居冠，其次依序為文湖線6件、淡水信義線6件、新蘆線3件。

犯案地點則為捷運車廂27件、捷運出口4件、捷運月台2件及手扶梯1件。

捷警隊指出，相關案件犯案手法通常是選擇上下班車廂人潮眾多且擁擠時段，或趁受害者不備之際，徒手觸碰受害者胸、臀等隱私部位。前述都觸犯性騷擾防治法罰則，勿因逞一時私慾而留下刑事紀錄前科。（編輯：戴光育）1110921