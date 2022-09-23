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老婦脹氣不適鼓起勇氣照胃鏡 揪出早期胃癌

2022/9/23 16:21（9/23 16:36 更新）
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衛福部苗栗醫院一般外科醫師高浩偉表示，胃癌早期症狀並不明顯，大多以上腹不適等做為表現，在胃鏡上特徵也不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或破損，此時就需要仰賴腸胃科醫師經驗，以及特別影像系統輔助判斷，才能抓出病灶。（衛福部苗栗醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月23日
衛福部苗栗醫院一般外科醫師高浩偉表示，胃癌早期症狀並不明顯，大多以上腹不適等做為表現，在胃鏡上特徵也不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或破損，此時就需要仰賴腸胃科醫師經驗，以及特別影像系統輔助判斷，才能抓出病灶。（衛福部苗栗醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月23日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣71歲老婦人上腹不適求診，原本自認只是輕微脹氣，吃藥治療就好，經醫師詳細勸說才鼓起勇氣接受胃鏡檢查，竟揪出早期胃癌，所幸及時發現，手術切除後順利出院。

衛生福利部苗栗醫院腸胃肝膽科醫師陳世源今天透過新聞資料指出，老婦人看診時自述上腹胃部輕微脹氣，平日並無不良嗜好，原只想拿藥回家服用即可，在他積極勸說下，才願意接受胃鏡檢查，結果發現胃部有一處約2公分黏膜異常，配合特殊窄頻影像系統評估，懷疑是癌症，經切片後證實確實為胃癌，且分類為惡性程度較高的戒指狀細胞癌。

院方接續轉介一般外科為老婦進行全胃切除及淋巴清除手術，術後已恢復順利出院，後續門診追蹤即可，無需化學治療。

衛福部苗栗醫院一般外科醫師高浩偉表示，胃癌早期症狀並不明顯，大多以上腹不適等做為表現，在胃鏡上特徵也不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或破損，此時就需要仰賴腸胃科醫師經驗，以及特別影像系統輔助判斷，才能抓出病灶。

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高浩偉指出，胃癌危險因子包含了男性、年紀超過50歲、抽菸喝酒、肥胖、曾接受過胃部手術、有胃癌家族史或有胃部疾病。另外，煙燻、燒烤及醃漬食物也是可能造成胃癌風險之一，因此日本及韓國都是胃癌發生率較高國家。

他提醒，苗栗以客家美食聞名，而客家文化擅長以醃製方式來保存食材，在享受美食同時，也要注意自己是否有相關症狀，若有腹部不適症狀持續過久沒有改善，或50歲以上有胃癌危險因子，應積極接受檢查，勿因害怕接受檢查而延誤病情，錯失治療最佳時機。（編輯：方沛清）1110923

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