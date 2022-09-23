邊境快解封 桃機2022年旅客量上修至450萬人次

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（中央社記者汪淑芬、葉臻台北23日電）台灣邊境預計10月13日解封。桃園國際機場公司將原本預估2022年的旅客量，從350萬人次上修至450萬人次。

桃機公司今天在交通部例行記者會公布1至8月份營運統計，隨著各國邊境管制逐步放寬，客運量為157萬401人次，較去年同期增加158%，成長顯著；航機起降7萬5642架次，較去年同期增加11.39%；貨運量則因航空貨運需求趨緩，1至8月貨運量為174萬6999公噸，較去年同期減少5.3%。

桃機公司表示，自從6月15日開放轉機至8月底，共有23萬5397名轉機人次，以東南亞航線為主，約佔轉機人次44%。在8月22日中央流行疫情指揮中心宣布放寬入境限制上限為5萬人次後，8月單月客運量更突破48萬人次，為過去7個月平均值的3倍多，是自2020年4月以來的單月最高紀錄。

桃機副總經理李俊德說，原本預估今年桃機旅客量是350萬人次，因台灣邊境預計10月13日解封，相信旅客量會再快速增加，全年入境、出境及轉機旅客量可望達450萬人次。

根據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）發布的預測，國際旅客量可望於2024年恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

李俊德說，歐美航線復甦較快，亞太地區受各國邊境開放程度差異以及中國清零政策影響，航網尚未恢復常態，根據ACI最新統計，2022年1至5月，全球國際客運已恢復至2019年同期的53.4%，但亞太地區僅為14.5%。以亞太地區主要國際機場1至7月客運表現來看，樟宜機場復甦程度達到33.5%為最高，曼谷機場20.8%次，桃園機場則為3.9%。

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李俊德說，將持續配合政府開放邊境時程表，做好相關配套措施，優化機場服務，迎接復甦人潮，在防疫計程車部分，在邊境解封後仍會部分保留，提供快篩陽性的入境者搭乘。

桃機公司指出，隨著邊境政策逐步放寬，今年全年客運量保守估計突破350萬人次，桃園機場將持續配合政府開放邊境時程表，迎接復甦人潮；因應入出境旅客增加，各航廈餐廳、商店及免稅店將陸續重啟，並配合航班時間調整營業時間。（編輯：管中維）1110923