老人長照中心樂活在茂林 全國原民第一家

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高雄市茂林區衛生所附設社區長照機構23日揭牌，除可就近提供長者日間照顧服務外，更可提供在地就業機會，機構內工作人員以在地族人為主，透過族人照顧族人，從語言到生活習慣都能貼近原民文化。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月23日

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（中央社記者李卉婷高雄23日電）高雄市原住民族地區第1家，也是全國原住民族地區第1家公立的日照中心，今天在高雄市茂林區衛生所揭牌，可就近提供20位部落的失能、失智長輩日照服務。

高雄市政府衛生局今天新聞稿指出，長久以來，原住民族地區因相關法規規定及土地取得困難，長期照顧資源布建常趕不上在地老化速度與照顧需求，且原鄉通常地處偏遠、人口少且散居，要找到符合設置標準建築物相當不容易。

為照顧原鄉地區民眾，高市府申請衛生福利部「原住民族長期照顧整合型服務試辦計畫」新台幣639萬2000元，運用並活化茂林區原閒置幼兒園空間，打造具原民特色的日間照顧機構，期盼茂林區衛生所附設長照機構能成為高雄市原鄉地區日間照顧機構典範。

衛生局表示，茂林區日照中心的設立，除了可就近提供日間照顧服務外，更可提供在地就業機會，機構內工作人員以在地族人為主，透過族人照顧族人，從語言到生活習慣都能貼近原民文化。

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另外，日照中心內空間規劃與牆面繪圖意向深具原鄉部落特色，除每日同時段可提供20名長輩日間照顧服務外，也可結合交通車服務，提供原鄉失能者接受長照就醫與復健等需求。

依衛生局數據，高雄市65歲以上老人人口已達49萬餘人，佔總人口比例18%，老年生活與健康照顧需求日益增加。高市府布建各式長照資源，依「一國中學區一日照」政策，截至今年9月中已布建64個國中學區、98家日照中心。（編輯：孫承武）1110923