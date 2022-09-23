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強震推升防災意識 統一超商首推國產農糧專區

2022/9/23 19:14
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（中央社記者曾智怡台北23日電）強震推升民眾防災意識，統一超商與農糧署合作推出「國產農糧常備食品」專區，以耐保存、挺在地、取便利3大策略，規劃主食、湯品、休閒零食等6大類共19款在地農糧商品，在雙北限定200間門市上市。

統一超商今天透過新聞稿指出，產品採用在地蔬食、水果、米食、雜糧作物、漁產原料最高占比達50%以上，盼藉由共同推廣，讓消費者更便利購入低碳永續商品，引領在地食飲新趨勢；同步推薦雨衣、紙筆、衛生紙等防災包必需品。

統一超商表示，已多次與農委會農糧署共同推廣在地農產，其中由農糧署主辦的「台灣炒飯王」競賽已連續兩年將得獎作品於超商鮮食類別上架。

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這次特別合作推出「國產農糧常備食品」專區，自21日起分兩波段，引進農糧署主辦的「國產農糧常備食品評選活動」獲獎的18家在地食品品牌、19款商品，以在地蔬菜、水果、雜糧為主要原料，開發主食、副食、湯品、甜品、飲料、休閒零食共6大類商品，活動期間任選2件享95折優惠。

統一超商表示，除在地食材原料使用占比高外，皆可便利即食、且常溫保存半年以上，同時具備商品創新力，將燉飯包裝優化成全開罐拉環設計，兼顧便利飽足與營養美味。（編輯：蘇志宗）1110923

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