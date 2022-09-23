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雙颱風對台無影響 週末北部東北部防局部大雨

2022/9/23 20:57（9/23 21:33 更新）
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中央氣象局表示，24日東北風增強，北部及東北部應防局部大雨。圖為民眾在淡水撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，24日東北風增強，北部及東北部應防局部大雨。圖為民眾在淡水撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象局表示，目前海面上有2個輕度颱風，對台灣都無直接影響，明天東北風增強，北部及東北部應防局部大雨。

氣象局觀測，上午形成的第15號颱風「塔拉斯」持續朝日本移動，即將變性為溫帶氣旋，不會影響台灣；下午形成的第16號颱風「諾盧」，持續以偏西的方向朝呂宋島移動，之後將進入南海再往中南半島前進，對台灣無直接影響。

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氣象局預報，今晚到明天東北風增強，迎風面水氣增加，北部及東北部轉為有短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機會，而花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，氣象局預測，平地早晚低溫約攝氏23度到25度，白天北台灣因雲多下雨，高溫稍下降，約27度到29度，其他地方31度到33度，中南部日夜溫差較大。（編輯：張雅淨）1110923

颱風塔拉斯朝日本移動，即將變性為溫帶氣旋，颱風諾盧則以偏西的方向朝呂宋島移動，之後將進入南海再往中南半島前進。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風塔拉斯朝日本移動，即將變性為溫帶氣旋，颱風諾盧則以偏西的方向朝呂宋島移動，之後將進入南海再往中南半島前進。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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